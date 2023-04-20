В Томской области возбудили уголовное дело о контрабанде леса на 6 млн рублей

Уголовное дело о контрабанде леса возбудили в Томской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томской области возбудили уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на сумму более 6 млн рублей. Компания «ПромЛегион» экспортировала крупную партию древесины по поддельным документам, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Томская транспортная прокуратура проверила исполнение таможенного законодательства в компании «ПромЛегион» при экспорте лесопродукции.

Выяснилось, что с августа по сентябрь 2020 года от имени участника внешнеэкономической деятельности с территории России через таможню Евразийского экономического союза незаконно экспортировались пиломатериалы хвойных пород в объеме более 1,2 тысячи кубометров на сумму более 6 млн рублей.

Для этого использовались поддельные документы о происхождении и транспортировке товара.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.