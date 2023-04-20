Первый аппарат МРТ закупят для многопрофильной клиники Северска в 2023 году

СЕверск получит новый аппарат МРТ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый аппарат МРТ получит многопрофильная медицинская клиника в Северске благодаря льготному кредиту. В работу его запустят через месяц-полтора, сообщает обладминистрация.

Новый аппарат МРТ закупит индивидуальный предприниматель, врач из Северска Александр Никитчук. Он получит льготный кредит от ВЭБ.РФ.

Оборудование позволит открыть в Северске центр лучевой диагностики в многопрофильной медицинской клинике. Специалисты смогут проводить более 40 видов исследований, которые помогут врачам качественно ставить диагнозы пациентам. Это будет первый аппарат МРТ в Северске.

«Исходя из средней потребности для проведения МРТ-исследований, требуется один аппарат на 25-30 тысяч человек. Население Северска – 100 тысяч, аппарат нам крайне необходим. Через месяц-полтора мы запустим его в работу, и рассчитываем, что услуга будет пользоваться спросом в круглосуточном режиме», — цитируется Александр Никитчук.

Сумма выделенных средств составит свыше 34 млн рублей под 1 % годовых. Стоимость проекта оценивается в 43 млн рублей. Также планируется создать семь дополнительных рабочих мест.