Троллейбусы №3 и автобусы №120 изменят схему движения в Томске из-за раскопок

В Томске изменят схему маршрута транспорта. Фото: Ксения Высотина

В Томске с 21 по 23 апреля троллейбус №3 и автобус №120 изменят схему движения во время работ «ТомскРТС» на участке тепломагистрали по улице Красноармейской, сообщается в пресс-службе горадминистрации.

«Изменение схемы движения общественного транспорта связано с проведением «Томск РТС» работ на участке тепломагистрали №4 по улице Красноармейской от улицы Усова до улицы Котовского. Движение на этом участке будет перекрыто с 21:00 пятницы, 21 апреля, до 24:00 воскресенья, 23 апреля», – говорится в сообщении.

Троллейбусы маршрута №3 будут двигаться по измененной схеме – по проспекту Ленина - проспекту Кирова и до остановки «Томск-1». На площадь Южную он заезжать не будет. Количество подвижного состава не изменится.

Автобусы межмуниципального маршрута №120 (24) в направлении на проспект Кирова будут двигаться по схеме – Транспортное кольцо - Учебная - Вершинина - Усова - Красноармейская - далее по маршруту.

В направлении от проспекта Кирова к Транспортному кольцу автобус будет двигаться по улице Красноармейская - Усова - Вершинина - Учебная - Транспортное кольцо - далее без изменений.

Движение транспорта на улице Красноармейской будет осуществляться по временным знакам.