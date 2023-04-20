СК проверит томскую ритуальную фирму, которая собирает закрытые данные погибших

Фото: скриншот программы "Малахов", эфир от 19.04.2023

Следователи проверят одну из томских единых ритуальных служб, которую обвинили в сборе собирает конфиденциальные данные родственников умерших, а также в антисанитарных условиях, сообщает СУ СК по региону.

Напомним, ранее в эфире федерального канала в программе «Малахов» обсудили рынок ритуальных услуг Томска. В редакцию программы обратилась ритуальный агент одной из томских фирм Алена Росинская, По ее словам, в Томске одна организация контролирует весь рынок и получает конфиденциальные данные родственников умерших. При этом сотрудники похоронного бюро звонят близким покойных через 20 минут после смерти, чтобы предложить свои услуги. В эфире программы рассказали, что информацию об умерших ритуальным агентам передают медработники и санитары моргов.

«СК России по Томской области проводится проверка по размещенной в СМИ информации о том, что сотрудниками Томской единой ритуальной службы, расположенной по переулку Мариинскому, 3 в городе Томске, производится оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», – говорится в сообщении.

Следователи проверят информацию на наличие в действиях сотрудников этой организации на состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.