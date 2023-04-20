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НовостиОбщество20 апреля 2023 0:10

Потепление до +4 градусов ожидает жителей Томска в четверг

Осадков не ожидается
Алёна Мищенко
В Томске потеплеет до +4 градусов.

В Томске потеплеет до +4 градусов.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 20 апреля ожидается потепление до +4 градусов, без осадков, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске в четверг прогнозируют переменную облачность, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Днем синоптики обещаю +2..+4 градуса.

В Томской области днем возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура днем составит +2…+7 °С, местами до -3 °С.

На дорогах местами гололедица.