В Северске назначен новый командир дивизии Росгвардии

Назначен новый командир Северской имени Жукова дивизии Росгвардии Фото: Олег УКЛАДОВ

Назначен новый командир Северской имени Жукова дивизии Росгвардии. Им стал полковник Александр Росликов, который до этого был заместителем начальника управления применения войск Росгвардии в Москве. Прежний командир Игорь Князев занял должность первого заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии.

Нового руководителя северским росгвардейцам представил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Николай Марков.

«Хочу выразить признательность генерал-майору Игорю Викторовичу Князеву за добросовестную службу, усердие и достойное выполнение всех поставленных служебно-боевых задач. Уверен, что его преемник, полковник Александр Росликов, с честью и доблестью продолжит добрые и славные традиции соединения, выработанные и поддерживаемые ветеранами и действующими военнослужащими», – отметил генерал-полковник Николай Марков.

В рамках мероприятия военнослужащие, отличившиеся в ходе выполнения задач СВО, получили награды.