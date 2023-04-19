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НовостиОбщество19 апреля 2023 15:15

В Северске назначен новый командир дивизии Росгвардии

Предыдущий командир Игорь Князев занял должность первого заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии
Александра Тайбатрова
Назначен новый командир Северской имени Жукова дивизии Росгвардии

Назначен новый командир Северской имени Жукова дивизии Росгвардии

Фото: Олег УКЛАДОВ

Назначен новый командир Северской имени Жукова дивизии Росгвардии. Им стал полковник Александр Росликов, который до этого был заместителем начальника управления применения войск Росгвардии в Москве. Прежний командир Игорь Князев занял должность первого заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии.

Нового руководителя северским росгвардейцам представил командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Николай Марков.

«Хочу выразить признательность генерал-майору Игорю Викторовичу Князеву за добросовестную службу, усердие и достойное выполнение всех поставленных служебно-боевых задач. Уверен, что его преемник, полковник Александр Росликов, с честью и доблестью продолжит добрые и славные традиции соединения, выработанные и поддерживаемые ветеранами и действующими военнослужащими», – отметил генерал-полковник Николай Марков.

В рамках мероприятия военнослужащие, отличившиеся в ходе выполнения задач СВО, получили награды.