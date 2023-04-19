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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:09

В Северске начали ремонтировать дороги по нацпроекту

Работы начались на улице 40 лет Октября
Александра Тайбатрова
Подрядчик начал демонтировать бордюры на улице 40 лет Октября

Подрядчик начал демонтировать бордюры на улице 40 лет Октября

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Северске подрядчик приступил к ремонту дорог по национальному проекту. На улице 40 лет Октября специалисты начали демонтировать бордюры. Об этом сообщается на сайте администрации области.

«К нормативу в закрытом городе приведут участки улиц 40 лет Октября, Пионерской, Пушкина, Горького, Строителей, Северной, Курчатова и Коммунистического проспекта (от ул. Первомайской до ул. Комсомольской). Часть объектов из плана 2023 года — проезд Южный, улица Предзаводская и часть улицы Солнечной — северчане уже привели в нормативное состояние осенью 2022 года», - напомнили в пресс-службе администрации региона.

Всего в Северске в 2023 году отремонтируют более пяти километров дорог: уложат новый асфальт, люки колодцев и дождеприемников, установят бордюры, нанесут разметку и восстановят газоны. Подрядчиком выступает ООО «Томскдорстрой».

Напомним, что в 2023 году в Томске отремонтируют семь участков дорог общей площадью 153 тысячи квадратных метров. Подрядчиков для ремонта дорог уже определили.