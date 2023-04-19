В Северске начали ремонтировать дороги по нацпроекту

Подрядчик начал демонтировать бордюры на улице 40 лет Октября Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Северске подрядчик приступил к ремонту дорог по национальному проекту. На улице 40 лет Октября специалисты начали демонтировать бордюры. Об этом сообщается на сайте администрации области.

«К нормативу в закрытом городе приведут участки улиц 40 лет Октября, Пионерской, Пушкина, Горького, Строителей, Северной, Курчатова и Коммунистического проспекта (от ул. Первомайской до ул. Комсомольской). Часть объектов из плана 2023 года — проезд Южный, улица Предзаводская и часть улицы Солнечной — северчане уже привели в нормативное состояние осенью 2022 года», - напомнили в пресс-службе администрации региона.

Всего в Северске в 2023 году отремонтируют более пяти километров дорог: уложат новый асфальт, люки колодцев и дождеприемников, установят бордюры, нанесут разметку и восстановят газоны. Подрядчиком выступает ООО «Томскдорстрой».

Напомним, что в 2023 году в Томске отремонтируют семь участков дорог общей площадью 153 тысячи квадратных метров. Подрядчиков для ремонта дорог уже определили.