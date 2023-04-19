Руководители Томской области и ХМАО обсудили строительство Северной широтной дороги

Новая дорога поможет освоить арктические территории Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова обсудили строительство Северной широтной дороги и пришли к выводу, что этот проект необходим обоим регионам. Это информацией поделился своем телеграм-канале Владимир Мазур.

«В нашей области этот проект в случае реализации поможет построить около 250 километров дороги между Стрежевым и Каргаском, 24 моста и реконструировать 280 километров от Каргаска до Томска. Новая дорога поможет освоить арктические территории и переориентировать экономику на восток», - написал губернатор.

Отмечается, что Владимир Мазур и Наталья Комарова подготовили предложения премьер-министру страны Михаилу Мишустину о включении Северной широтной дороги в Транспортную стратегию страны и госпрограмму «Развитие транспортной системы» с софинансированием из федерального бюджета.

Напомним, что в Томской области ремонтируют дороги к религиозным объектам.