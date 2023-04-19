Томское мороженое впервые экспортировали в Азербайджан

На экспорт направили более пяти тонн мороженого Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мороженое, произведенное в Томской области, впервые экспортировали в Азербайджан. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям, специалисты которого проконтролировали соответствие продукции ветеринарно-санитарным требованиями Евразийского экономического союза и ветеринарными требованиями иностранного государства.

«При подготовке экспортной партии были учтены новые правила оформления этикеток на ввозимую из Российской Федерации в Азербайджан продукцию, вступившие в силу с 1 апреля текущего года. Так, информация на этикетках с мороженым представлена на азербайджанском и русском языках», - уточнили в ведомстве.

Сообщается, что на экспорт направили 5,27 тонн томского мороженого. Партию отвезут на автотранспорте в сопровождении согласованного с Республикой Азербайджан ветеринарного сертификата.

Напомним, что из Томской области в Китай экспортировали почти 120 тысяч тонн гороха.