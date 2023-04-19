В Кожевниковском районе нашли грабителей по оставленным на месте преступления документам

Грабителей нашли по оставленным на месте преступления копиям документов. Фото: Сиб.фм

В Кожевниковском районе Томской области два приятеля, будучи нетрезвыми, решили ограбить ломбард. Они разбили стекла, проникли в помещение и похитили имущество на 20 тысяч рублей. Разыскать их удалось быстро, потому что один из мужчин оставил на месте преступления копии своего паспорта и страхового свидетельства.

«Одного из подозреваемых, 32-летнего мужчину, суд приговорил к двум годам колонии строгого режима. Производство по уголовному делу в отношении 22-летнего подсудимого прекращено в связи с примирением сторон. Он не только признал вину, но и полностью возместил ущерб, в том числе оплатил стоимость поврежденных телефонов. Поэтому владельцы ломбарда решили не настаивать на суровом наказании для молодого парня и дали ему шанс. Гособвинители такую позицию поддержали», - прокомментировали в прокуратуре Томской области.

Напомним, что в Томске задержали мать и дочь за попытку распространения крупной партии наркотиков.