В Томске сносят незаконно установленные сараи в районе Степановки

Владельцев незаконных сараев уведомляют о скором сносе Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске в районе Степановки начали сносить незаконно установленные постройки, сообщает мэрия. Так, на улице Энергетиков снесли незаконный сарай. Также от самовольных построек планируют очистить улицу Ломоносова. На каждый объект специалисты мэрии вывесили уведомления.

«До 2 мая владельцы могут самостоятельно убрать постройки. Если они этого не сделают, то их снесет администрация», - уточнили в мэрии Томска.

В ближайшее время подрядчик начнет демонтировать 45 нелегальных строений на улице Минина. В мэрии говорят, что перед сносом каждый объект вскроют, а находящие внутри вещи опишут. Если после сноса объявится владелец самовольной постройки, ему придется заплатить штраф.

Напомним, что власти Томска расторгли контракт со службой по отлову собак «Верный друг».