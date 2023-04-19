Пожароопасный сезон в Томской области начнется 24 апреля Фото: Федор СКВОРЦОВ

В Томской области с 24 апреля начнется пожароопасный сезон. Документ, устанавливающий это, опубликован на официальном сайте администрации региона 19 апреля.

«Департаменту лесного хозяйства необходимо обеспечить готовность сил и средств лесопожарных формирований для предупреждения и тушения лесных пожаров. Департаменту защиты населения и территории поручено обеспечить взаимодействие сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС», - говорится в постановлении.

Напомним, что поджигателей травы Томской области будут ловить с помощь квадрокоптеров. А за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены денежные штрафы. Физлицам за нарушений требований пожарной безопасности придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным - 20 до 30 тысяч, юридическим — от 300 до 400 тысяч рублей. Если в регионе ведут особый противопожарный режим, штрафы увеличатся. Для физлиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных— от 30 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.