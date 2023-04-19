Томичам рассказали о потенциальном лечении опухоли мозга

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Научные работники из Дальневосточного федерального университета выделили стволовые клетки опухоли мозга и выяснили вероятный метод их разрушения при помощи химиотерапии. Об этом рассказали в издании ФАН, ссылаясь на пресс-службу вуза.

По сообщению руководителя проекта, заместителя директора института наук о жизни и биомедицине ДВФУ Вадима Кумейко, ученые смогли разделить стволовые клетки по разным типам и выяснили, что благодаря мутациям опухолевые частицы получают повышенную мобильность в организме пациента.

«Методами биоинформатики исследователи предсказали вероятные молекулярные мишени, которые можно атаковать химиотерапевтическими средствами и разрушить опухолевые клетки», - сообщил замдиректора.