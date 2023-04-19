На улице Красноармейской в Томске на выходных изменят схему движения общественного транспорта

Схему движения общественного транспорта на Красноармейской изменят на выходные Фото: Павел КЛОКОВ

Общественный транспорт изменит схему движения на Красноармейской улице в Томске в ближайшие выходные, предупреждает мэрия. Это связано с тем, что «ТомскРТС» будет ремонтировать тепломагистраль на улице Красноармейской от улицы Усова до улицы Котовского. Напомним, что движение на этом участке перекроют с 21.00 пятницы, 21 апреля, до 24.00 воскресенья, 23 апреля.

«Троллейбусы маршрута №3 будут двигаться по схеме: проспект Ленина - проспект Кирова - до остановки «Томск-1». Автобусы межмуниципального маршрута №120 (24) в это время в направлении проспекта Кирова будут ехать по схеме: Транспортное кольцо - улица Учебная - улица Вершинина - улица Усова - улица Красноармейская - далее по маршруту. В направлении от проспекта Кирова к Транспортному кольцу маршрут будет пролегать через улицы Красноармейская, Усова, Вершинина, Учебная к Транспортному кольцу далее без изменений», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Транспорт по Красноармейской в это время будет ехать в соответствии с временными знаками.

Напомним, что с 19 апреля в Томске ограничили движение по Дальнеключевской улице.