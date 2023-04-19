Томский чиновник совершил коррупционный проступок

Чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Сиб.фм

Начальник департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области обвиняется в совершении коррупционного проступка, рассказали в областной прокуратуре. Соответствующую проверку провела Томская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Государственный служащий скрыл сведения о своем имуществе: жилом доме, земельном участке и автомобиле, а также о земельном участке, который принадлежит его ребенку», - рассказали пресс-службе облпрокуратуры.

За эти нарушения начальника департамента привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что в Томске задержали мать и дочь за попытку распространения крупной партии наркотиков. А за 2023 год у жителей Томской области изъяли 250 единиц оружия.