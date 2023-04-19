Лариса Горчаковская: среди клиентов НПФ укрепляется тренд на переход к цифровым сервисам

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В первом квартале текущего года более 4,5 тыс. клиентов ВТБ Пенсионный фонд пополнили свои счета по договорам НПО на сумму свыше 97 млн руб., что в 3,5 раза выше показателя аналогичного периода 2022 года. При этом 76% взносов на сумму 73,9 млн руб. они провели через Систему быстрых платежей. За последний год количество клиентов фонда, формирующих свою негосударственную пенсию, выросло на четверть и превысило 166 тыс. человек.

«Мы видим, что среди клиентов тренд на переход к цифровым повседневным сервисам укрепляется. Их активность в НПО-Онлайн стабильно растёт, поэтому для нас одна из важнейших стратегических целей – развитие предоставляемых онлайн-услуг. Взаимодействие с фондом и получение любых справок или подача заявлений возможны в дистанционном режиме. Кроме этого, мы планируем и дальше развивать дистанционный формат и в течение года рассчитываем обновить личный кабинет наших клиентов, добавив в него новые функции», – прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.