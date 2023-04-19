Депутат Думы Томска высказался о расторжении контракта мэрии с приютом "Верный друг"

Томский депутат высказался о расторжении контракта с приютом "Верный друг" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутат городской Думы Максим Забелин прокомментировал расторжение контракта между мэрией Томска и пунктом передержки безнадзорных собак «Верный друг». По словам депутата, это решение было тяжёлым и откладывалось долгое время.

Напомним, власти Томска расторгли контракт с пунктом передержки безнадзорных собак «Верный друг», который работал в городе с 2015 года. Как сообщил начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович, причиной этому стало нарушение условий договора и жалобы томичей на работу службы. Новый подрядчик начал работу сегодня.

«Так уж получилось, что я стал невольным участником этого конфликта, поэтому хотелось бы высказаться. Предрекаю, что сейчас пойдет хейт на начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Николая Глебовича. Насколько знаю, это было тяжелое решение и оно откладывалось до последнего», – сказал в своем телеграм-канале депутат Максим Забелин.

Он отметил, что каждый бюджетный рубль требует строгой отчетности, поэтому нужно четко следовать условиям нормативных документов. Вся ответственность за качество данных работ лежит на департаменте дорожной деятельности и благоустройства. В случае жертв, первыми будут отвечать чиновники, подписавшие акт выполненных работ.

Забелин считает, что за последние годы у зоозащитников были претензии к «Верному другу», но сейчас они будут выходить на пикеты в его поддержку.

Однако, по словам зоозащитников, претензий к компании у них не было. Приют выполнял свою работу нормально, сотрудники гуманно относились к животным.