Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды и продуктов в томском Кадетском корпусе

Специалисты обследуют персонал на группу кишечных инфекций. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологи регионального Роспотребнадзора отобрали пробы воды и продуктов в томском Кадетском корпусе. Также специалисты обследуют персонал на группу кишечных инфекций, сообщает пресс-служба управления.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось анонимное сообщение с информацией о наличии ротавирусной инфекции в Кадетском корпусе Томска. В Роспотребнадзоре сообщили, что проведут проверку.

Томский Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в Кадетском корпусе после сообщения о том, что воспитанники учреждения массово болеют ротавирусной инфекцией.

«Санврачи уже отобрали пробы воды, продуктов, а также взяли смывы для выявления различных инфекций, вирусов. Отметим, смывы взяты в пищеблоке, столовой, в учебных классах и кадетских комнатах. Также обследуется персонал на группу кишечных инфекций», – говорится в сообщении.

Специалистам поступило пять экстренных извещений по случаям острой кишечной инфекции. На данный момент трое учеников находятся в больнице, двое получают медпомощь на дому. Эпидемиологическое расследование продолжается.