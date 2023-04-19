В Томске начал работу новый подрядчик по отлову бездомных собак

В Томске появился новый подрядчик по отлову собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новый подрядчик по отлову безнадзорных животных в Томске начал работу с 19 апреля. Договор с ним заключен временный, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, ранее городские власти решили расторгнуть контракт с пунктом передержки безнадзорных собак «Верный друг», который работал в городе с 2015 года. Как сообщил начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович, причиной этому стало нарушение условий договора и жалобы томичей на работу службы.

«Сегодня в Томске начинает работать новый подрядчик по отлову животных. Договор с ним временный, после подготовки всех документов будет проведена полноценная процедура контрактации», – говорится в сообщении.

В мэрии уточнили, что до момента передачи собак новому подрядчику власти продолжат оплачивать услуги по содержанию собак приюту «Верный друг». Затем собак перевезут в новый пункт передержки с вольерами и клетками.

«В Оренбурге произошла чудовищная трагедия, мы обязаны сделать все, чтобы подобное не произошло в Томске. В городе есть несколько мест, где обосновались собачьи стаи, на них жалуются томичи. Животных нужно срочно поместить в приют, пока не случилась беда» – цитируется Николай Глебович.

Новому подрядчику необходимо за несколько месяцев отловить собак в городе. На заявки он должен реагировать быстро, чтобы изолировать агрессивных животных в течение нескольких часов.