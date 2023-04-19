Волонтеры отряда «Лиза Алерт» обучат томичей поискам пропавших 29 и 30 апреля

В Томске пройдут весенние учения по поиску пропавших. Фото: Алёна Мищенко

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» приглашают томичей на весенние учения 29 и 30 апреля. В первый день они пройдут в городе, во второй день в лесу, сообщает пресс-служба отряда.

«С заявками на поиск пропавших людей к нам обращаются все чаще и чаще. Статистика ЛизаАлерт неумолима и говорит о том, что каждый год заявок становится только больше. Совсем скоро для нас начнется жаркая пора. Активный поисковый сезон уже не за горами, и мы должны быть готовы. Нам важно быть максимально эффективной командой», - говорится в сообщении.

В субботу, 29 апреля, с 10:00 до 19:00 на базе Специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Томской области на проспекте Развития, 6 пройдут командно-штабные учения. А 30 апреля с 10:00 до 19:00 в окрестностях озера Песчаное пройдут полевые учения в формате активного лесного поиска.

За два дня участники учений освоят базовые навыки владения компасом, навигатором и радиостанцией, узнают азы картографии, отработают лесные прочесы, работу на отклик и научатся правильно эвакуировать пострадавшего.

Планируется, что учениях примут участие более 50 человек, в том числе сотрудники МЧС и МВД.

Участникам мероприятия должно быть не меньше 18 лет. На занятия не допускаются люди в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На второй день волонтеры рекомендуют надеть лесную форму одежды: обувь – сапоги или берцы, одежда должна закрывать участки тела от клещей. Также при себе необходимо иметь репелленты. У каждого участника должна быть страховка от клеща или прививки от энцефалита. С собой иметь минимум 1 литр воды и перекус.

Для участия в мероприятии обязательна регистрация.