В Томске задержали мать и дочь за попытку распространения крупной партии наркотиков

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО

В Томске транспортные полицейские задержали 39-летню мать и 20-летнюю дочь, которые хотели распространить крупную партию наркотиков на территории города. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

По данным ведомства, женщины несколько месяцев получали «мастер-клад» с расфасованным на разовые дозы наркотическим средством и делили их на мелкие партии, чтобы распространять по городу. В день задержания они должны были разложить 20 тайников-закладок.

«20-летнюю подозреваемую задержали на железнодорожной станции Томск-1 во время оборудования тайника и доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у нее свертки с запрещенным веществом», – говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотиком, содержащим в своем составе мефедрон общей массой почти 14 граммов.

По данному факту в отношении фигуранток возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время 39-летняя женщина находится в томском СИЗО, ее дочери избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.