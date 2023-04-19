Покрашенные скамейки испортили штаны и настроение томичам в Нижнем Новгороде

Фото: "МК в Томске"

Настроение томских туристов, отдыхавших в Нижнем Новгороде, испортили покрашенные скамейки, на которые забыли наклеить предупредительные надписи. Об этом сообщает «МК в Томске».

Как рассказала изданию Елена, они с мужем долго гуляли по Нижнему Новгороду и захотели присесть и отдохнуть.

«Устали, захотели присесть, увидели круглые скамейки, характерные для набережной Нижнего. На одну из них и присели. Предварительно ладошками проверили их состояние на предмет грязи и пыли. Нам показалось, что состояние удовлетворительное, никаких следов на одежде не останется, и присели», – рассказала томичка.

Спустя 3-4 минуты томичей смутил сильный запах краски. Елена встала со скамейки и поняла, что ее синяя юбка покрылась серыми разводами от краски. У мужа томички была та же ситуация с джинсами.

По словам женщины, большая проблема возникла и с тем, чтобы добраться до дома. В общественный транспорт зайти нельзя было, чтобы не задеть других пассажиров. В такси также бы пострадали сиденья автомобиля.

«Слава богу, у нас нашлись мысли на этот счет. Мы постелили верхнюю одежду на задние сиденья и, таким образом, доехали до дома. То есть помимо юбки и джинсов испортили еще свою верхнюю одежду», - подчеркнула томичка.

С жалобой на такую неприятную ситуацию Елена написала в мэрию Нижнего Новгорода через соцсети. Спустя время женщине ответили, принесли свои извинения и пообещали повесить таблички с информацией о покраске лавочек. Также томичам порекомендовали выставить организации ущерб или действовать через суд.

На следующий день вместо осмотра достопримечательностей супругам пришлось полдня потратить на поиск новой одежды.