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НовостиОбщество19 апреля 2023 1:58

Трехквартирный брусовой жилой дом горел 18 апреля в Томской области

Пострадавших нет
Алёна Мищенко
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В поселке Тымск Каргасокского района Томской области 18 апреля произошел пожар в жилом доме. Огонь тушили больше 2 часов. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании по переулку Северный в поселке Тымск поступил на пульт дежурного в 9:15. Загорелся одноэтажный трехквартирный брусовой дом, к которому была пристроена дощатая веранда.

В результате пожара частично сгорела и обрушилась обрешетка крыши дома, обгорели стены, пол, потолок квартиры. Сгорела и обрушилась обрешетка крыши веранды по всей площади, сгорели и обрушились стены внутри и снаружи веранды. Общая площадь возгорания составила 54 квадратных метра.

Огонь был ликвидирован в 11:30. Причина пожара устанавливается.