Более 250 единиц оружия изъяли у жителей Томской области в 2023 году

Более 250 единиц оружия изъяли у томичей в 2023 году. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Сотрудники Росгвардии с начала 2023 года изъяли у жителей Томской области 270 различных единиц оружия и 1,6 тысячи патронов различного калибра. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Томской области.

С начала года росгвардейцы совместно с полицией провели более 3 тысяч проверок условий хранения оружия.

«В ходе проверок выявлено свыше 180 нарушений правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности. По данным фактам возбуждены административные производства. Также за нарушения правил оборота оружия изъято более 270 единиц оружия и 1,6 тысячи патронов различного калибра, аннулировано свыше 400 разрешений на хранение, хранение и ношение оружия и лицензий», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, на территории региона зарегистрировано более 32 тысяч владельцев гражданского оружия, у которых в пользовании находится более 61,2 тысячи единиц оружия.

За три месяца текущего года в ходе акции по добровольной сдаче незаконного оружия томичи сдали 6 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом, 29 единиц огнестрельного гладкоствольного оружия, 3 единицы газового оружия, 434 патронов к стрелковому боевому, служебному и гражданскому оружию. Всего жители региона сдали оружие и боеприпасы на сумму 368 038 рублей.