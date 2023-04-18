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НовостиОбщество18 апреля 2023 15:54

Фотовыставка «Жены героев» откроется в Томске 20 апреля

Выставка будет проходить в библиотеке имени Пушкина
Александра Тайбатрова
Выставка «Жены героев» откроется 20 апреля

Выставка «Жены героев» откроется 20 апреля

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В томской библиотеке имени Пушкина на Карла Маркса 20 апреля откроется фотовыставка «Жены героев». Открытие запланировано на 18.00. На выставке можно увидеть фотопортреты женщин, чьи мужья посвятили жизнь служению Родине.

«Жены российских военнослужащих фотографировались в мундирах супругов. Особенностью фотовыставки в Томске стало аудиоформление портрета: каждая фоторабота сопровождается записью голоса героини, которую можно прослушать, наведя камеру на QR-код», - рассказали пресс-службе администрации Томской области.

Посетить выставку можно будет до 31 мая: с понедельника по четверг и в субботу с 10.00 до 20.00, и в воскресенье с 10.00 до 18.00.

Напомним, что ТПУ в честь своего 127-летия проведет «Фиджитал-день». А 19 апреля в Томске пройдет ярмарка вакансий для студентов-медиков.