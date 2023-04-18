В Томске ветеранам бесплатно изготовят обувь к 9 мая

Изготовить обувь для ветеранов планируют к 9 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске бесплатно изготовят обувь для ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы, рассказали в мэрии. Акцию организовала администрация Октябрьского района вместе с социальным партнером.

«Работники обувной фабрики с образцами фурнитуры, подошвы, моделей выезжали к каждому ветерану домой, чтобы снять индивидуальные мерки. Дизайнер предлагала различные варианты решений. Сотрудники обувного производства настояли на том, чтобы использовать натуральные материалы – мех и кожа», - рассказала пресс-служба мэрии Томска.

Изготовить обувь планируют к 9 мая.

Напомним, что в Томске отменили шествие Бессмертного полка в традиционном формате.