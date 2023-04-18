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НовостиОбщество18 апреля 2023 12:01

В Томске с 19 апреля ограничат движение на улице Дальнеключевской

Это связано с ремонтом трубопровода
Александра Тайбатрова
Из-за ремонтных работ на Дальнеключевской улице временно перекроют одну полосу движения

Из-за ремонтных работ на Дальнеключевской улице временно перекроют одну полосу движения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Дальнеключевской в Томске временно перекроют одну полосу движения, информирует мэрия. Ограничения будут действовать с 9.00 19 апреля до 23.00 5 мая на спуске улицы Дальне-Ключевская от улицы Пушкина до переулка Соляного.

«В это время ООО «Томскводоканал» будет прокладывать трубопровод на этом участке», - поясняет пресс-служба мэрии Томска.

На период ограничений транспорт по Дальнеключевской будет ехать в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

Также в Томске на выходных перекроют участок улицы Красноармейской.