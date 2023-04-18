В Томске 22 апреля пройдет общегородской субботник

Общегородской субботник в Томске пройдет 22 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу 22 апреля в Томске проведут общегородской субботник, сообщает мэрия. Присоединиться к нему приглашают всех желающих горожан. Основной площадкой субботника станет Лагерный сад.

«Кроме Лагерного сада, субботник пройдет еще на четырех общественных территориях. В Кировском районе – это Скверы по улице Учебной, 40-42. В Ленинском районе местом проведения субботника станет Парк им. Г. Н. Ворошилова. Жителей Октябрьского района приглашают Михайловскую рощу на Белое озеро и в парк у ДНТ «Авангард». В Советском районе субботник пройдет в Кулагинском сквере, на Аллее славы в Академгородке», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Узнавать информацию о субботниках на своих придомовых территориях советуют в управляющих компаниях.

Напомним, что в Томске изменят систему уборки улиц.