Житель города Кедрового задолжал по алиментам более 400 тысяч рублей

По результатам проверки возбудили уголовное дело. Фото: Сиб.фм

В городе Кедровом Томской области 40-летний местный житель задолжал по алиментам более 400 тысяч рублей, рассказали в областной прокуратуре. В связи с этим ведомство провело проверку соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

«В соответствии с решением суда с 40-летнего местного жителя взыскиваются средства на содержание малолетнего сына. В декабре 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за их неуплату. Однако должных выводов он для себя не сделал и выплачивать алименты не начал», - прокомментировала пресс-служба прокуратуры Томской области.

После проверки материалы направили органы дознания, а позже возбудили по ним уголовное дело.

Ранее жительница Томска убила сожителя из-за нежелания платить за съемную квартиру.