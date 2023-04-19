Прохладная погода до -2 градусов ожидает жителей Томска в среду

В Томске ожидается до -2 градусов. Фото: Анна Ковалёва

В среду, 19 апреля, в Томске ожидается прохладная погода до -2 градусов без существенных осадков, сообщает томский гидрометцентр.

По Томску в среду ожидается облачная погода с прояснениями, днем существенных осадков не будет. Ветер прогнозируют северо-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем синоптики обещают 0…-2 °С.

В Томской области днем местами небольшой снег. Ветер будет дуть северо-западный 3-8 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Температура днем составит -2…+3 °С, местами до -7 °С.

На дорогах местами гололедица.