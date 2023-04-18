Почти полмиллиарда рублей потратили томичи на услуги парикмахеров в 2022 году

Почти 500 млн рублей потратили томичи на услуги парикмахерских в 2022 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

В прошлом году жители Томской области потратили в салонах красоты более 400 млн рублей, это на 1% больше чем в 2021 году, сообщают аналитики Томскстата.

По данным ведомства, на территории региона зарегистрировано 855 парикмахерских. Большинство из них находится в городах. Каждая вторая — в Томске. В селах насчитывается 140 парикмахерских.

Аналитики отмечают, что спрос на услуги красоты у томичей достаточно стабильный.

«В прошлом году томичи в парикмахерских и салонах красоты потратили 449 миллионов рублей — на 1% больше, чем в 2021 году», – говорится в сообщении.

Напомним, в Томской области женщины тратят на уход за собой 9 491,4 рубля, а мужчины — 8 028,3 рубля. В значительной мере такой разрыв обусловлен различным набором товаров и услуг для мужчин и женщин.