Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 апреля 2023 5:10

Почти полмиллиарда рублей потратили томичи на услуги парикмахеров в 2022 году

Всего в регионе 855 парикмахерских
Алёна Мищенко
Почти 500 млн рублей потратили томичи на услуги парикмахерских в 2022 году.

Почти 500 млн рублей потратили томичи на услуги парикмахерских в 2022 году.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прошлом году жители Томской области потратили в салонах красоты более 400 млн рублей, это на 1% больше чем в 2021 году, сообщают аналитики Томскстата.

По данным ведомства, на территории региона зарегистрировано 855 парикмахерских. Большинство из них находится в городах. Каждая вторая — в Томске. В селах насчитывается 140 парикмахерских.

Аналитики отмечают, что спрос на услуги красоты у томичей достаточно стабильный.

«В прошлом году томичи в парикмахерских и салонах красоты потратили 449 миллионов рублей — на 1% больше, чем в 2021 году», – говорится в сообщении.

Напомним, в Томской области женщины тратят на уход за собой 9 491,4 рубля, а мужчины — 8 028,3 рубля. В значительной мере такой разрыв обусловлен различным набором товаров и услуг для мужчин и женщин.