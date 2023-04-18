В Томске закроются рестораны быстрого питания KFC

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Рестораны быстрого питания KFC закроются в Томске. Владелец завершил сделку по продаже бизнеса в России и ушел из страны, сообщает компания на своем сайте.

Уточняется, что компания Yum! Brands, владелец ресторанов KFC, завершила уход с российского рынка, закрыв сделку по продаже бизнеса в России местному оператору, компании «Смарт Сервис ЛТД». Сделка была одобрена регуляторами и властями России и США.

«Первоначально Smart Service переведет более 100 ресторанов KFC в России в формат Rostik's. Как мастер-франчайзер, Smart Service также будет отвечать за работу с другими франчайзи в России по ребрендингу на Rostik's, процесс, который будет происходить с течением времени», — сообщает компания на сайте.

Также поясняется, что в сделку входят все российские рестораны, операционная система, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostik's. Российская компания согласилась сохранить работников Yum! Brands в России, а также «возглавить» процесс переименования заведений в Rostik's.

Напомним, что в Томске филиалов ресторана быстрого питания KFC насчитывается шесть штук.