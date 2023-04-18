Процедура ЭКО помогла забеременеть 398 женщинам в Томской области в 2022 году

В Томской области благодаря ЭКО забеременели более 300 женщин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в 2022 году процедуру экстракорпорального оплодотворения провели 1051 раз. Забеременели благодаря ей 398 женщин, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Жительницам региона с различными формами бесплодия проводят процедуру ЭКО за счет средств ОМС. Финансирование данной услуги за последние годы выросло почти в 10 раз.

«В прошлом году с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в регионе появилось на свет 307 малышей, в том числе 22 двойни. Финансовую поддержку в проведении ЭКО жители области получили по национальному проекту “Демография”», – рассказали в облздраве.

Процедуры ЭКО проводят в отделении областного перинатального центра имени И.Д. Евтушенко.