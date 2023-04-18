В Томске неизвестный мужчина сломал почтовые ящики в подъезде и напал на женщину

Фото: телеграм-канал "Забелин"

В Томске в одном из подъездов многоквартирного дома на улице Иркутский тракт, 216 неизвестный сломал несколько почтовых ящиков и входную дверь. Вандализм попал на камеру видеонаблюдения. Также мужчина ударил свою знакомую. Кадры были опубликованы в телеграм-канале депутата гордумы Максима Забелина.

«На Жилмассиве разыскивается джекичан вандал, сломавший несколько почтовых ящиков и входную дверь на Иркутском, 216. Кто узнал героя, можете написать в ЛС. Заявление мы написали, ящики отремонтируем, но провести беседу с ним очень хочется», – написал Забелин.

Также на кадрах видно, что мужчина пытался угрожать женщине, которая стояла в подъезде и пыталась ему что-то сказать. После чего он несколько раз толкнул томичку, из-за чего она чуть не упала.

Как сообщил в комментариях депутат, женщина знакома с нападавшим, она защищала его перед соседом.

На данный момент неизвестный мужчина разыскивается.