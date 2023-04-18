ЕР: "Диктант Победы" напишут на семи языках мира

С каждым годом в России растет число участников масштабной патриотической акции «Диктант Победы». Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт ER.ru, принять участие в масштабной патриотической можно будет онлайн или очно, посетив одну из площадок (их сейчас уже более 22 тыс.) Количество площадок выше, чем в предыдущие годы, отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Уточняется, что в 2023 году задания диктанта впервые переведут на шесть иностранных языков – китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский. По словам Александра Хинштейна, с каждым годом в регионах кратно увеличивается количество граждан, интересующихся историей нашей страны, которые принимают участие в диктанте. «Это говорит о том, что тема сохранения исторической памяти, подвигов наших предков, героической истории Отечества, интересна нашим гражданам. А вопросы, которые затрагивают в тестах диктанта, очень актуальны», – отметил он. Более 120 площадок «Диктанта Победы» будет организовано на Донбассе.

«Привлечение жителей новых российских территорий к «Диктанту Победы» принципиально важно. Это будет способствовать изучению жителями реальной истории Отечества, а не «истории», изложенной в русофобских учебниках, и сведений, переписанных в интересах украинского режима», – подчеркнул Александр Хинштейн.

Отмечается: принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов.

«Сегодня как никогда важно рассказывать правду о великой Победе как в нашей стране, так и за ее пределами. «Волонтеры Победы» уже в пятый раз помогут в сопровождении этой акции не только в России, но и в других странах. Мы планируем задействовать порядка 20 000 добровольцев. Важно, что в этом году вопросы будут касаться и Нюрнбергского процесса, освобождения Донбасса от нацистов, прорыва Блокады Ленинграда», - рассказала председатель движения «Волонтеры Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Добавляется: «Диктант Победы» состоится 27 апреля. Центральной площадкой акции традиционно станет Музей Победы в Москве.

Более 100 площадок будет задействовано на территории Томской области, сообщила координатор партпроекта «Историческая память» в регионе Яна Антоненко.

«Это больше, чем годом ранее, когда свыше 3 тыс. человек писали диктант на 95 площадках. С каждым годом количество участников растет. Одной из центральных площадок традиционно является Томский государственный педагогический университет, где четыре года назад прошел первый диктант, и это была единственная площадка Томска (вторая – в Асино). С тех пор его география расширяется, сегодня уже охвачены все муниципалитеты региона, только в Томске развернуто более 30 площадок в значимых для горожан точках – Томском краеведческом музее, в планетарии, Кадетском корпусе и других. Кроме того, будет несколько закрытых площадок для сотрудников Росгвардии и МЧС. Ожидаем в этом году большой интерес томичей к акции», – сказала Яна Антонеко.