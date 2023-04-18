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НовостиОбщество18 апреля 2023 1:54

Более 5 тысяч детей обследовала мобильная бригада врачей в Томской области

Врачи выезжали в 8 районов области
Алёна Мищенко
В Томской области обследовали прошли более 5 тысяч детей.

В Томской области обследовали прошли более 5 тысяч детей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2023 года бригада врачей областной детской больницы обследовала 5 186 детей из 8 муниципалитетов Томской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Врачи выезжали в Александровский, Кривошеинский, Молчановский, Кожевниковский, Первомайский, Колпашевский, Парабельский и Бакчарский районы.

Как отметила главврач областной детской больницы Елена Тимошина, состав мобильной бригады каждый раз формируется исходя из потребностей районов — чаще всего требуются хирурги, травматологи-ортопеды, урологи-андрологи, неврологи и врачи УЗИ.

Медики проводят профилактические осмотры и диспансеризации детей, в том числе из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. После осмотра врачи дают рекомендации педиатрам по дальнейшему наблюдению и лечению.

Напомним, в прошлом году диспансерная бригада медиков в составе хирурга, уролога, травматолога-ортопеда, невролога, детского гинеколога, эндокринолога и врача УЗИ обследовала 8 384 ребенка из районов Томской области.