Более 2 тысяч детей родились в Томской области за три месяца 2023 года

В Томской области родилось более 2 тысяч детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в первом квартале 2023 года родилось более 2 тысяч детей, среди новорожденных 104 мальчика и 988 девочек, сообщает пресс-служба областной администрации.

«В январе–марте зарегистрировано 2036 актов о рождении, в том числе 173 — с помощью электронного суперсервиса «Рождение ребенка» на портале «Госуслуги». Среди новорожденных — 1044 мальчика и 988 девочек», – говорится в сообщении.

Двойняшки родились в 27 семьях. Первенцами стали 773 новорожденных, 670 — вторыми, 581 — третьими и более. При этом 1509 малышей были зарегистрированы в семьях, в которых родители состояли в браке, 263 ребенка — одновременно с установлением отцовства.

Также добавляется, что сначала года в регионе зарегистрировали 1083 брака, из которых в Томске — 755 (69,7 %), других городах и районах области — 328 (30,3 %). При этом для 620 мужчин и 633 женщин брак стал первым.