Перебегавшая ж/д пути женщина погибла под колесами локомотива в Томске

Фото: Управление на транспорте МВД России по СФО.

В Томске на перегоне станций женщина погибла на железной дороге, когда переходила пути перед приближающимся грузовым поездом. Транспортные полицейские устанавливают личность погибшей, сообщает Управление на транспорте МВД России по СФО.

В полицию поступило сообщение о том, что на перегоне станций Томск – Северный – Томск-2 женщина попала под поезд.

«Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшая шла вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся грузовым поездом», – говорится в сообщении.

Машинист грузового локомотива подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но предотвратить трагедию не удалось. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Транспортные полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. На вид женщине 40-45 лет, рост 150-16 см. Была одета в красную шапку, черную куртку, темно-синие штаны и черные ботинки.

Всех, кто узнает личность погибшей, просят обратиться в дежурную часть Томского ЛО МВД России по телефону: +7 (3822) 54-02-82.

Материалы будут направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.