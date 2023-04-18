Сильный ветер и похолодание до -6 градусов ожидает жителей Томска 18 апреля

В Томске похолодает до -6 градусов. Фото: Ксения Высотина

Во вторник, 18 апреля, в Томске ожидается похолодание до -6 градусов, сильный ветер и небольшой снег, сообщает томский гидрометцентр.

В Томске ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/с.Температура днем составит -4...-6 градусов.

В Томской области облачная погода с прояснениями, днем небольшой местами, умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.Температура днем -1...-6 градусов, местами до -11 градусов.

На дорогах местами гололедица.