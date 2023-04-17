В Томске проводят клинические исследования обезболивающего препарата с новым механизмом действия

Пока проходит первая фаза испытаний нового лекарства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске стартовала первая фаза клинических исследований российского обезболивающего препарата с новым механизмом действия, информирует обладминистрация. Исследования проходят в клинике НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ. Разрешение Минздрава на проведение испытаний получено, так как препарат успешно прошел все этапы доклинических исследований.

«Благодаря особому механизму действия, препарат сочетает высокую эффективность с высокой безопасностью – отсутствием опасных побочных эффектов, характерных для известных наркотических и ненаркотических анальгетиков. Он перспективен для снятия хронических болей, в том числе при онкологических заболеваниях», — отметила главный врач клиники, доктор медицинских наук Светлана Ксенева.

Если первая фаза испытаний пройдет успешно, будет получено разрешение на вторую. А в третьей фазе уже будут оценивать эффективность нового лекарства при курсовом применении, в сравнении с имеющимися препаратами. Лишь после этого новое лекарство может появиться в продаже, как правило, от начала разработки до выхода лекарства на рынок проходит 10-15 лет.