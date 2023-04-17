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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:47

В Томске построят здание для СК на улице Балтийской за 194 миллиона

Аукционная документация размещена на портале госзакупок
Александра Тайбатрова
Здание для СК должны построить до июня 2025 года. Фото: Сиб.фм

Здание для СК должны построить до июня 2025 года. Фото: Сиб.фм

Для Следственного комитета Томской области построят новое здание на улице Балтийской, 26. Аукционная документация для определения подрядчика, который займется строительством, размещена на портале госзакупок.

Цена планируемого контракта составляет чуть более 194 миллионов рублей. Срок окончания строительства, согласно размещенной документации, - не позднее 30 мая 2025 года. Из документов следует, что на Балтийской улице построят четырехэтажное здание общей площадью чуть более 2300 квадратных метров. Окончание подачи заявок планируется 26 апреля.

Напомним, что в Томске отремонтируют трамвайные пути на проспекте Кирова за 90 миллионов рублей.