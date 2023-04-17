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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:26

За сутки в Томской области 41 человек заразился коронавирусом

Общее число заболевших за все время составляет 166 952 человека
Александра Тайбатрова
За сутки в Томской области коронавирус выявили у 41 человека

За сутки в Томской области коронавирус выявили у 41 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки еще 41 житель Томской области заразился коронавирусом. Такая информация размещена на портале стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии вирусом заразились 166 952 человека. А вот госпитализированных, как и летальных случаев, за прошедшие сутки не было.

Вылечились от коронавируса за сутки 37 человек, а общее число выздоровевших за все время составляет 165 221 человек.

Напомним, что санитарные врачи проконсультируют томичей по опросам вакцинопрофилактики.