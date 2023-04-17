В Томской области пройдет акция «Красная гвоздика»

Акция «Красная гвоздика» стартует 20 апреля и продлится 22 июня Фото: Ксения Высотина

Томская область присоединится к благотворительной акции «Красная гвоздика», которая стартует 20 апреля и продлится до 22 июня. Ее проводит фонд «Память поколений».

«Томичи могут приобрести значок «Красная гвоздика» у организаторов на сайте акции или на маркетплейсе, или сделать прямое пожертвование в фонд. Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам», - рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

В прошлом году в рамках акции собрали 28 миллионов. Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий.

Напомним, что выплату в десять тысяч рублей для томских ветеранов Великой Отечественной войны сделали ежемесячной.