Больше десяти тысяч томичей проголосовали за новые объекты благоустройства

За выходные более десяти тысяч томичей приняли участие в голосовании. Фото: Анна Ковалева

За выходные больше десяти тысяч томичей приняли участие в голосовании за новые объекты благоустройства, которое стартовало 15 апреля. Напомним, что жителям Томской области предстоит выбрать 55 объектов, которые благоустроят в 2024 году.

«Голосование проходит онлайн на платформе za.gorodsreda.ru (для Томской области — 70.gorodsreda.ru). Принять участие может любой житель России старше 14 лет. Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий», - напомнили в администрации региона.

Ранее стало известно, что в Томске изменят систему уборки улиц, а трамвайные пути на проспекте Кирова отремонтируют за 90 миллионов рублей.