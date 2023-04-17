Томский ФК «Томь» просят признать банкротом

Томский футбольный клуб «Томь « просят признать банкротом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томский футбольный клуб «Томь « просят признать банкротом, соответствующее исковое заявление размещено на сайте арбитражного суда Томской области. Истцами являются экс-тренеры Сергей Пименов и Наталья Корнюшина. Сумма иска – чуть больше 390 тысяч рублей.

Напомним, что 18 января 2023 года генеральным директором клуба был назначен Виталий Соловьев, работавший до этого заместителем директора ФК «Томь» по эксплуатации. Тогда, как писали в группе клуба ВКонтакте, перед ним стояли непростые задачи, главная из которых – погашение долгов по заработной плате, а также кардинальное сокращение штата и нормальное функционирование инфраструктуры. А на балансе у клуба, напомним, два стадиона, «Труд» и «Темп», а также тренировочная база в Калтае. Еще в июне 2022 года стало известно, что «Томь» не сможет играть на профессиональном уровне из-за отсутствия финансирования.