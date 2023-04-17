Дороги к религиозным объектам ремонтируют в Томской области

Маршруты к культовым сооружениям в регионе обновляют регулярно Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области ежегодно ремонтируют дороги к некоторым религиозным объектам, рассказали в администрации региона. В 2023 году дорожные работы пройдут на пути в Свято-Никольский женский монастырь в селе Могочино: это участок трассы Тунгусово Могочино Суйга (0 9,85 км).

«За годы реализации главного дорожного проекта страны в Томске в нормативное состояние приведены улицы, на которых расположены Богородице-Алексиевский мужской монастырь, Знаменский храм, Богоявленский собор, Церковь Воскресения Христова, Храм святого Александра Невского, Храм Сергия Радонежского и другие. В Томском районе обновлены трассы к храмам в селах Коларово, Богашево, Семилужки и в деревне Корнилово», - напомнили в обладминистрации.

Свято-Никольский женский монастырь в селе Могочино построен на частные пожертвования в 1989 году. Здесь трудятся и проживают несколько сотен человек. Монастырь открыт для посещения туристов, сюда приезжают паломники со всей страны.

Ранее в Томск доставили благодатный огонь.