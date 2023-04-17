В Томске проведут антигололедную обработку дорог в ночь на 18 апреля

В Томске ночью будут обрабатывать дороги, чтобы предотвратить образование наледи. Фото: Анна Ковалева

В ночь на 18 апреля в Томске проведут антигололедную обработку дорог, рассказали в мэрии. Делать это будут специалисты «ТомкСАХ», чтобы предотвратить образование гололедицы на главных городских магистралях.

«Пока шел снег, дороги были сырые. Если проводить обработку сразу, то песко-соляная смесь не даст должного эффекта. Сейчас уже немного подморозило, и поэтому начнется обработка опасных участков. Дежурные регулярно проверяют ситуацию на всех городских дорогах», - рассказал заммэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.

Сообщается, что пескоразбрасыватели вышли на дежурство, чтобы оперативно выехать для обработки дорожного полотна. В первую очередь, обрабатывать будут мосты, развязки, кольца, спуски и подъемы.

Напомним, что систему уборки улиц в Томске обещали изменить. А на выходных снова перекроют участок на улице Красноармейской.