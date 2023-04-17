После пожара с тремя погибшими в Асино обвинение предъявили сотруднику строительной фирмы

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: СК Томской области

Сотрудник строительной фирмы ООО «Стройдоммонтаж-М» подозревается нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц по неосторожности. Об этом сообщает Следственный комитет Томской области. Напомним, что страшный пожар случился в Асино в ночь на 15 апреля. Загорелся двухэтажный жилой дом по Кривой улице. Позже сотрудники МЧС обнаружили тела трех погибших мужчин. СК возбудил уголовное дело, а по подозрению в совершении преступления задержан 43-летний работник ООО «Стройдоммонтаж-М». Эта компания занимается строительством с привлечением наемных рабочих, в том числе трудовых мигрантов.

«Также подозреваемый является собственником дома, в котором произошел пожар, и как индивидуальный предприниматель оказывает услуги по сдаче в аренду помещений. В 2023 году он предоставил жилой дом на Кривой улице в Асино для проживания группе трудовых мигрантов из Республики Узбекистан, которые работали в ООО «Стройдоммонтаж-М», - рассказали о деталях дела в СК Томской области.

Следствие предполагает, что мужчина не обеспечил соблюдение в доме правил пожарной безопасности, что в итоге привело к пожару и гибели трех человек.

Задержанному предъявили обвинение, расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что следователи возбудили уголовное дело об убийстве после пожара селе Красный Яр.