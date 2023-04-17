В Томске начинается спецпроект о рабочих семьях «Династия»

Благодаря проекту семьи смогут увековечить себя в интернет-пространстве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спецпроект о рабочих семьях «Династии» запускают в Томске. Организатор проекта – «АиФ-Томск». «Династии» - это спецпроект о семьях, которые вносят вклад в развитие экономики Томска и создают разработки, стоят на страже жизни и здоровья томичей. Героями проекта станут семьи с традициями и добросовестным отношением к работе, передающие профессиональную эстафетную палочку из поколения в поколение: врачи, предприниматели, научные деятели и т.д.

Томск - инновационный город, который гордится своей системой образования и множеством предприятий разных отраслей промышленности. История некоторых из них насчитывает десятилетия. Другие открылись не так давно, но уже стали успешными. Но в любой компании, в любом коллективе важнее всего – личность. Человек, который вкладывает в свое дело душу, выполняет свой долг и тем самым несет в мир добро. Глядя на такой пример, дети и внуки стремятся продолжить трудовую династию.

Именно о таких людях – спецпроект «Династия». Благодаря проекту семьи смогут сохранить память о себе не только в семейных архивах, но и в интернет-пространстве. А томичи – узнать о компаниях и предприятиях с незнакомой до этого стороны. Редакция «АиФ-Томск» приглашает к сотрудничеству.