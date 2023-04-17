Ректором ТГАСУ в третий раз стал Виктор Власов. Фото: пресс-служба ТГАСУ

Виктор Власов в третий раз избран ректором ТГАСУ, рассказала пресс-служба вуза. Конференция работников и обучающихся по выбору ректора прошла 17 апреля. Напомним, что на пост претендовали три кандидата. Большинство голосов отдано действующему ректору, доктору физико-математических наук, профессору Виктору Власову.

«В начале конференции было объявлено о снятии Сергеем Ефименко своей кандидатуры с процедуры выборов. Затем последовали выступления кандидатов на должность ректора. В тайном голосовании приняли участие 76 делегатов. Большинством голосов ректором университета избран Виктор Власов. За него отдали голоса 85 процентов делегатов», - прокомментировали в пресс-службе ТГАСУ.

Теперь комплект документов по итогам конференции по выборам ректора отправят на утверждение в Министерство науки и высшего образования РФ.

Напомним, что и.о. ректора ТПУ назначен Леонид Сухих. Предыдущий ректор Дмитрий Седнев ушел отставку по состоянию здоровья, но позже стало известно, что его обвинили в растрате пяти миллионов рублей и злоупотреблении служебными полномочиями.